Lavoro. Santanchè: fiera che il turismo sia volano anche nell’occupazione

(DIRE) Roma, 2 Ott. – “I dati diffusi dall’Istat sulla disoccupazione sono la conferma che le ricette del Governo Meloni su lavoro ed economia sono corrette: mai così bassa la disoccupazione da 14 anni, significativo il dato anche sulla disoccupazione giovanile che torna a calare.

Sono fiera che il settore del turismo abbia contribuito in maniera concreta all’aumento dell’occupazione in Italia, prova ne è che sui 523mila nuovi posti di lavoro 130mila provengono dal comparto, di cui 90mila da inizio 2023. Come governo continueremo sulla rotta dell’aiuto a famiglie e industria e con la finanziaria che stiamo facendo, proseguiremo sulla strada dell’aumento dei salari con il taglio del cuneo fiscale.

C’è un’Italia che ogni giorno si alza e produce economia, lavoro, cultura e bellezza ed è a loro che noi rivolgiamo i nostri sforzi per un futuro migliore”. Lo dice la ministra del turismo Daniela Santanchè. (Red/ Dire) 15:24 02-10-23