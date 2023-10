Le Origini e l’Evoluzione della Terapia Cognitivo Comportamentale

La Terapia Cognitivo Comportamentale (TCC) nasce come una fusione tra la terapia cognitiva e quella comportamentale. La sua origine può essere tracciata ai lavori di Aaron Beck negli anni ’60. Beck iniziò a notare che i suoi pazienti avevano pensieri negativi automatici e irrilevanti rispetto a ciò che gli accadeva che influenzavano il loro umore e comportamento.

Da qui, ha sviluppato una terapia che si concentra sulla ristrutturazione di questi pensieri. Oltre a ciò, la TCC ha incorporato tecniche comportamentali per affrontare comportamenti problematici. Attraverso gli anni, la TCC ha guadagnato ampio riconoscimento per la sua efficacia in una vasta gamma di disturbi.

Gli Elementi Fondamentali della TCC

Al cuore della TCC c’è l’idea che i nostri pensieri influenzano i nostri sentimenti e comportamenti. Invece di concentrarsi sulle cause profonde dei problemi di una persona, come fa la psicoanalisi, la TCC si concentra sul qui e ora.

Gli obiettivi principali sono identificare e sfidare pensieri negativi o distorti e sostituirli con pensieri più positivi e realistici. Questo si accompagna a tecniche per modificare comportamenti non sani o autodistruttivi.