Messico: incidente camion, diversi morti

In un camion su cui viaggiavano in modo illegale dei migranti, si è ribaltato su un’autostrada nello stato meridionale del Chiapas in Messico, al confine con il Guatemala.

Le autorità hanno fatto sapere che l’incidente ha provocato dieci morti e 25 sono rimasti feriti, ma questo è solo un bilancio provvisorio.

Il mezzo stava cercando di raggiungere gli Stati Uniti, secondo le ricostruzioni. In meno di una settima, questa è la seconda catastrofe che avviene con un camion, Giovedì scorso due migranti sono stati uccisi e altre 27 sono rimasti feriti (fonte: rainews.it). (foto di repertorio)