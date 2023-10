Milano: anticipato obbligo sensori rilevamento angolo cieco per Camion e mezzi pesanti

13:06 – Il Comune di Milano ha approvato a Luglio il nuovo pacchetto mobilità per la sicurezza stradale in particolare di pedoni e ciclisti, includente i dettagli su Camion e mezzi pesanti. Il pacchetto prevede a partire da oggi, Lunedì 2 Ottobre 2023, l’entrata in vigore di un provvedimento che prevede l’obbligo per Camion e mezzi pesanti di appositi sensori per il rilevamento dell’angolo cieco per la circolazione all’interno di Milano.

La prima città in Italia che introduce tale obbligo è proprio Milano, al fine di aumentare la sicurezza stradale di pedoni e ciclisti, la quale infatti ha registrato ben 5 vittime di mezzi pesanti dall’inizio dell’anno.

Giuseppe Sala, sindaco di Milano e dell’omonima Città Metropolitana, e l’amministrazione sono stati invogliati ad accelerare il processo di approvazione per via dei numerosi incidenti stradali, anticipando così l’obbligo europeo e modificando la disciplina di Area B, ZTL che include quasi totalmente la città di Milano. (cit. TGCOM24)

SM