Nigeria, misure temporanee anti riforme

20:10 – Il presidente nigeriano, Bola Ahmed Tinubu, ha annunciato misure temporanee per alleviare l’effetto delle sue recenti riforme economiche. Queste misure includono un incremento temporaneo del salario minimo per i lavoratori meno retribuiti e una riduzione dei costi dei trasporti pubblici.

Solo due giorni fa, i principali sindacati nazionali avevano pianificato uno sciopero a tempo indeterminato per protestare contro l’incremento del costo della vita, in particolare per quanto riguarda i trasporti.

Questo aumento dei prezzi è dovuto dalla decisione di Tinubu, che ha assunto la presidenza a maggio, di eliminare i vecchi sussidi sui carburanti e dalla liberalizzazione della naira, la valuta nazionale, che ha portato a una significativa svalutazione.

Il governo sostiene che queste riforme siano necessarie per revitalizzare l’economia africana più grande, e nonostante gli investitori ne abbiano elogiato l’approvazione, i cittadini nigeriani si sono trovati a fronteggiare un triplicamento dei prezzi del carburante e un’inflazione elevata al 25%.

“Le riforme possono risultare dolorose, ma sono ciò che serve per il progresso e il futuro”, ha affermato il presidente Tinubu in occasione del 63° anniversario dell’indipendenza del paese. (Fonte ANSA)