Pallanuoto femminile, Serie A1: perde la prima gara la Olio di Calabria Igp Cosenza: troppo forte la squadra campione d’Italia

Troppo forti le campionesse d’Italia dell’Ekipe Orizzonte Catania. Una vittoria schiacciante contro le neo promosse atlete della Olio di Calabria Igp Cosenza. 23-2 il risultato finale della prima gara valevole per il campionato di Serie A1 femminile di pallanuoto.

Esordio difficilissimo per la squadra allenata dal mister Francesco Fasanella che comunque, a fine gara, ha cercato di sottolineare le positività di una gara tutt’altro che semplice. “Era la partita che ci aspettavamo. L’Orizzonte è una delle serie candidate allo scudetto e vanta una rosa competitiva sia in Italia che in Europa. Il nostro esordio in A1 è stato un duro banco di prova – ha sottolineato l’allenatore– abbiamo pagato sia l’emozione del debutto sia lo scotto di categoria, ma portiamo a casa le cose buone che abbiamo fatto e cercheremo di correggere i numerosi errori commessi”, le sue parole.

La gara prende una sola ed unica direzione sin dalle prime battute. 3-0 il primo quarto e 5-0 il secondo. Nella terza frazione arrivano le prime reti targate Cosenza: a 6’01 va a segno Ciudad e a 5’02 Nisticò con un rigore. Catania poi inserisce il turbo e mette a segno altre otto marcature: a fine terzo match, le etnee conducono i giochi per 16-2. Il quarto tempo è completamente appannaggio delle padrone di casa, che si impongono per 7-0.

Parziali: 3-0, 5-0, 8-2, 7-0

Ekipe Orizzonte Catania: Celona, Halligan 3, Tabani 2, Viacava 3, Gant, Bettini 2, Palmieri 2, Marletta 2, Gagliardi 2, Borisova 3, Longo 2, Leone 2, Condorelli. Allenatore: Miceli

Olio di Calabria Igp Cosenza: Brandimarte, Stavolo, Ciudad 1, Salcedo, Manna, Malluzzo, Morrone, Ermakova, Occhione, Zaffina, Nistico’ 1, Le Fosse, Reda. Allenatore: Fasanella

Arbitri: Rizzo e Grillo.

Già si pensa alla prossima gara, la prima in casa. Appuntamento sabato sette ottobre alle ore 14, nella piscina comunale di Campagnano, contro la squadra “U.s. Locatelli Genova”.

Comunicato Stampa