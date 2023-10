PNRR. Schifani: mi chiedo se l’Italia può farcela a rispettare i tempi

(DIRE) Palermo, 2 ott. – Intervenendo alla tavola rotonda in occasione dell’avvio dei lavori della seconda edizione del Festival delle Regioni e delle Province autonome, che si svolge a Torino, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha parlato di Pnrr: “Mi chiedo, l’Italia, col sistema amministrativo, burocratico e procedurale che ha, può farcela a rispettare i tempi in materia di programmazione e certificazione della spesa? Me lo chiedevo già quando ero parlamentare nazionale e abbiamo chiuso l’accordo con l’Unione europea”.

Il governatore ha poi aggiunto: “È un dato che deve essere tenuto in considerazione e i parametri, quindi, devono essere diversi a seconda dei Paesi. Basti pensare, a titolo d’esempio, che per avere i decreti attuativi di alcune leggi, in Italia a volte passa anche un anno dall’approvazione delle norme primarie. È qualcosa su cui la classe politica dirigente deve intervenire”. (Com/Red/Dire) 16:24 02-10-23