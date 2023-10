Ansaldo Energia. Urso: bene se si chiude con Wartsila, non sostituisce Genova

‘CDP e nuovi partner industriali possono rilanciare azienda’

(DIRE) Genova, 3 Ott. – “L’interesse di Ansaldo energia per lo stabilimento Wartsila di Trieste non deve spaventare nessuno. Anzi, in una logica di maggiore capacità industriale e internazionalizzazione, se andasse in porto come noi ci auguriamo, sarebbe un elemento di rafforzamento della capacità competitiva dell’azienda, che non sarebbe affatto sostitutivo di quello che fa l’azienda in Liguria, in stabilimenti così storici per i quali governo darà massimo impegno”. Così, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo in videocollegamento al convegno per i 170 anni di Ansaldo energia.

“Dobbiamo rassicurare i lavoratori con l’impegno che ha messo in campo Cdp e con quello che ha detto il ministro Giorgetti sulla possibilità che l’azienda abbia altri partner industriali che possano portare in modo più compiuto al rilancio dell’azienda- aggiunge il ministro- io stesso sono stato in Azerbaigian per assicurare una commessa importante, ma credo ci siano altre possibilità che l’azienda può cogliere al meglio.

Il governo è in campo, CDP farà la sua parte, ma insieme dovremo studiare forme migliori per dare certezze non solo agli attuali occupati, ma anche alle aziende dell’indotto”. (Red/ Dire) 18:36 03-10-23