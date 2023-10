Brasile: sfrattate 1.600 famiglie occupanti dalle terre indigene

1.600 Famiglie identificante come occupanti, sono state sfrattate dai territori indigeni, nei comuni di São Félix do Xingu, Altamira, Anapú e Senador José Porfírio, nello Stato amazzonico di Parà.

Una decisione presa dal Ministero dei Popoli indigeni brasiliano. Molte di queste persone sarebbero coinvolte in attività illegali all’interno di questi territori, secondo il dicastero. Come l’allevamento di bestiame e l’estrazione mineraria illegali, oltre alla distruzione della vegetazione autoctona.

Le autorità coinvolte devono eseguire l’operazione in modo pacifico, come si legge nel comunicato. 2.500 indigeni dei gruppi etnici Parakanã, Mebengôkre Kayapó e Xikrim vivono in queste terre, in 51 villaggi. “La presenza di estranei nel territorio minaccia l’integrità delle popolazioni indigene e provoca altri danni come la distruzione delle foreste.Non è un caso che la terra indigena di Apyterewa sia in cima alla lista dei fenomeni di deforestazione“, si legge nella nota (fonte: ansa.it).

AO