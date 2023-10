Ecco la commissione tecnica delle prefinali di Miss Italia 2023

Vera Slepoj, Ida Galati e Roberto Emauelli valuteranno le 210 candidate

Tre nomi autorevoli, personalità di spicco nella loro attività professionale, promuoveranno alle finali di Miss Italia 2023 venti ragazze, una per regione. Le candidate sono 215, di cui venti sono già state designate nelle regioni, in occasione delle selezioni estive del Concorso. Le prefinali si svolgono nel BV Airone Resort di Corigliano-Rossano (CS) da domani a domenica 8 ottobre.

I componenti della commissione tecnica sono la psicanalista e scrittrice Vera Slepoj, l’esperta di moda, bellezza e comunicazione digitale Ida Galati e lo scrittore Roberto Emanuelli.

Spiega Patrizia Mirigliani: “È una giuria composita, molto contemporanea, che tiene conto di momenti di modernità di contenuti e di socialità. Tre giurati di sicura garanzia per storia, profilo e successi personali. Un mix di più generazioni per ‘leggere’ le miss in ogni singolare aspetto”. Ecco un primo breve incontro con loro.

Vera Slepoj

Psicanalista e scrittrice, specializzata in psicoterapia individuale e di gruppo, Vera Slepoj vive e lavora tra Padova, Milano e Londra.

Numerose le attività che l’hanno impegnata negli anni: tra le altre, l’insegnamento presso l’Università di Siena, la presidenza della Federazione Italiana Psicologi e dell’International Health Observatory. Ha fondato tre scuole di formazione, tra cui una per la riabilitazione e la cura degli abusi sui minori, con sedi a Roma e a Milano. È stata consigliere del Ministro delle Comunicazione dal 2002 al 2006, membro della commissione ministeriale TV e minori dal 2000 al 2005.

Autrice di pubblicazioni scientifiche e divulgative, ha partecipato a programmi televisivi e ha collaborato con diverse testate giornalistiche. I suoi libri sono stati tradotti da case editrici internazionali. Responsabile per 10 anni di una rubrica di psicologia della rivista Riza Psicosomatica.

“In un mondo carico di tragedia – dice – il corpo che comunica armonia è un corpo che sorride dentro e che ha una visione positiva della vita e di se stesso. Mi auguro che il titolo vada a un corpo che sorride”.

Ida Galati

Dalla psicoterapia al giornalismo di moda e una specializzazione nella comunicazione digitale: è il profilo più immediato di Ida Galati. Tiktoker, fashion content creator o – come preferisce essere chiamata – “fashion teller”, leggera ma pe(n)sante.

Ida racconta dal 2013 favole e storie di moda in video con il famoso format fashion flash: un telegiornale quotidiano che va in onda tutte le mattine sui suoi canali e che dà una notizia flash sul mondo moda e dintorni.

Che cos’è la bellezza per lei?

“Consapevolezza e accettazione. Quando una ragazza si conosce e si piace senza desiderare di essere sempre qualcun altro, allora diventa davvero più bella, perché irradia una energia diversa. È ancora più bella, per me, se ha un talento comunicativo, di qualsiasi tipo.

Chi partecipa a questo concorso si aspetta di poter lavorare nel mondo dello spettacolo, sia in televisione o sui social, che sono oggi un canale altrettanto potente, a volte anche più potente. E io lo so bene. Allora spero di poter scorgere quel talento, quella passione per la comunicazione, poca improvvisazione e tantissima determinazione, quella che serve per arrivare in cima”.

Roberto Emanuelli

Dicono di lui: “È lo scrittore che parla alle donne e che sa capirle”.

Fin da piccolo ha mostrato una vocazione artistica per la musica e la scrittura. Sono le sue grandi passioni che convoglieranno entrambe, più avanti, nella stesura di romanzi in cui la musica manterrà sempre un ruolo di primo piano, fondendosi in vari modi nel testo.

Il suo primo romanzo, autoprodotto, nel 2015, è “Davanti agli occhi”, seguito due anni dopo da “E allora baciami” (Rizzoli) che si afferma come best seller e long seller e fa conoscere l’autore al grande pubblico. È il caso editoriale del 2017. Poi Emanuelli pubblica “Buonanotte a te”, altro best seller da 100.00 copie, quindi “Tu ma per sempre”, “Adesso lo sai”, “Buonanotte a te”. E, nel 2021, “Volevo dirti delle stelle”.

Emanuelli presenta i suoi romanzi in tour (librerie, festival, scuole) che sono un altro successo dell’autore romano. Attorno al suo nome si è costituita da tempo una vera comunità di appassionati.