Foibe. Salvini: Grazie a Lega sì a DDL su memoria e conoscenza

(DIRE) Roma, 3 Ott. – “Grazie alla Lega, appena approvato al Senato il disegno di legge a sostegno della conoscenza e della memoria del massacro italiano delle Foibe, da ricordare e tramandare alle nuove generazioni.

Proprio per questo, sarà istituito un concorso universitario annuale per la migliore installazione artistica a ricordo delle vittime delle foibe e verranno organizzati dei viaggi del ricordo per le scuole secondarie nei luoghi storici dove vennero barbaramente uccisi bambini, donne e uomini dalla violenza in quanto colpevoli di essere italiani.

Un’iniziativa per onorare il sacrificio di migliaia di connazionali, perché non ci siano mai più vittime di serie A e vittime di serie B: noi non dimentichiamo”. Così Matteo Salvini su X. (Red/ Dire) 18:01 03-10-23