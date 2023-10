Formula E. Cresce passione globale, 344 mln di tifosi nel mondo

(DIRE) Roma, 3 Ott. – I record raggiunti nella Stagione 9 in termini di velocità, tempi sul giro, sorpassi e leader di gara hanno accelerato la crescita della fanbase globale e l’audience in diretta del Campionato.

La fanbase è aumentata del 17% rispetto al 2022, raggiungendo i 344 milioni di tifosi, che hanno permesso al campionato di superare la NASCAR e di diventare il quarto sport motoristico più seguito. In Germania e negli Stati Uniti si è registrata la crescita maggiore, con un aumento rispettivamente del 45% e del 30%. Più di 225 milioni di spettatori hanno seguito le gare di Formula E in diretta durante la Stagione 9, con un aumento del 4% rispetto a quella precedente.

Cina e Stati Uniti, oltre al Brasile, l’India e il Sudafrica, hanno registrato un incremento significativo delle visualizzazioni delle gare in diretta. “Siamo sulla buona strada per trasformare la Formula E nello sport motoristico più emozionante e innovativo, oltre che in quello più sostenibile al mondo. Le nostre squadre e i nostri piloti hanno superato le aspettative, spingendo la GEN3 oltre ciò che tutti pensavamo fosse possibile”, ha detto Jeff Dodds, CEO di Formula E.

“Di conseguenza, il valore di intrattenimento delle corse di Formula E è cresciuto a dismisura, e sta attirando sempre più tifosi e spettatori televisivi. Siamo impegnati a sfruttare questa crescita e a sviluppare nuovi modi di presentare i nostri eventi per far aumentare ancora più velocemente il nostro pubblico”.

La stagione 10 inizierà a Città del Messico Sabato 13 Gennaio 2024. Le squadre inizieranno i test pre-stagionali a Valencia, in Spagna, dal 23 Ottobre. Il Campionato tornerà a Roma il 13 e il 14 Aprile 2024. (Com/Red/ Dire) 18:13 03-10-23