Migranti. Ostellari: giudice Catania poteva astenersi

(DIRE) Roma, 3 Ott. – “Il giudice che manifesta il suo convincimento attorno all’oggetto di un procedimento, in sede diversa rispetto a quella dell’esercizio delle sue funzioni, dovrebbe astenersi. Lo prevede la norma, per evitare che sia messa in dubbio la sua imparzialità. Purtroppo, questo a Catania non è accaduto.

Alla luce dei fatti, il governo fa bene a sostenere, con tutte le evidenze necessarie, il ricorso contro una sentenza inspiegabile, che ha portato al rilascio di quattro migranti tunisini”. Lo ha dichiarato il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Senatore Andrea Ostellari. (Red/ Dire) 18:02 03-10-23