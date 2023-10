Sanità. Liste attesa, Schillaci: istituire entità che governi regione per regione

“Numero esami troppo elevato, agire anche da punto di vista culturale”

(DIRE) Roma, 3 Ott. – “Credo che oltre alla valorizzazione del personale sia necessario agire dal punto di vista culturale, perché c’è un numero troppo elevato di esami che potrebbero essere evitati e che vanno ad ingolfare le liste d’attesa. Per questo credo che sarà opportuno, appena possibile, istituire e mettere un’entità che governi e controlli l’applicazione dei tempi, regione per regione e prestazione per prestazione, per poter intervenire tempestivamente”.

Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenendo oggi alla tavola rotonda dal titolo ‘PNRR e welfare nuove sfide per le Regioni’, che si è svolta oggi nell’ambito della seconda edizione del Festival ‘L’Italia delle Regioni’, in corso a Torino. (Red/ Dire) 12:50 03-10-23