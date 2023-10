Terremoto. Manfredi: Stadio Maradona non ha alcun problema

“Tifo produce oscillazione maggiore di scosse bradisismiche”

(DIRE) Napoli, 3 Ott. – “Stamattina abbiamo fatto fare un sopralluogo a cui ha partecipato l’assessore Cosenza e dal punto di vista strutturale non c’è niente per quanto riguarda lo stadio. Ricordo anche che non subì alcun danno nel terremoto dell’80. C’è un tema di gestione della partita che però compete alla prefettura. Però quando la gente fa il tifo nello stadio produce sicuramente un’oscillazione più grande di quella legata alle scosse bradisismiche”.

Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine di una conferenza stampa a palazzo San Giacomo, rispondendo a una domanda sul match di Champions League in programma stasera al Maradona. (Red/Dire) 12:57 03-10-23 [FOTO DI REPERTORIO]