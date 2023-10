Tunisia, funzionario UE su memorandum d’intesa

21:15 – Non possediamo ancora una chiara comprensione delle intenzioni di Saied in merito. Al momento, non abbiamo a disposizione la trascrizione completa e stiamo impegnandoci per ottenere ulteriori dettagli”.

Queste sono state le parole di un autorevole rappresentante dell’Unione Europea, riflettendo sulla situazione del Memorandum relativo ai flussi migratori, dopo che Tunisi ha annunciato la sua decisione di rifiutare i finanziamenti provenienti dall’Unione Europea. Secondo la nostra fonte, Saied sembrava desiderare un maggiore sostegno rispetto a quanto inizialmente proposto dalla Commissione.

Per quanto riguarda lo stato attuale dell’accordo, l’alto funzionario ha preferito non esprimersi troppo in dettaglio. Ha specificato che il Consiglio Europeo “non è stato coinvolto” direttamente nei negoziati. Tuttavia, ha sottolineato che non è corretto definire il Memorandum un insuccesso al momento attuale. (Fonte ANSA)