Versace: “Grandissima soddisfazione la seconda visita del principe Alberto II di Monaco”

Il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana auspica una nuova narrazione che punti alla promozione del territorio: “Proviamo a raccontare una storia diversa dell’area metropolitano”

“E’ una grandissima soddisfazione avere avuto, nell’arco di un anno, la seconda visita del principe Alberto II, che ci onora della sua presenza, come Capo di Stato del principato di Monaco. Mi piace ricordare il suo attaccamento a questo territorio e noi siamo ben lieti di averlo accolto ancora una volta, manifestandogli la vicinanza di un’intera comunità che lo ha saputo omaggiare degnamente”. Così il sindaco facente funzioni della Città metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace, ricevendo oggi a Taurianova, il principe Alberto II di Monaco, in visita ufficiale per una serie di eventi legati alla riscoperta dei siti storici dei ‘Grimaldi’ in Calabria.

“Il principe Alberto II – ha detto Versace – ha ricordato l’antico legame della sua famiglia con la Calabria e oggi torna, ancora una volta, per provare a raccontare una storia diversa, una storia che stiamo provando a raccontare anche noi in maniera disinvolta, ma soprattutto con delle caratteristiche e connotazioni nuove rispetto al passato, innovative. La visita del principe, ritengo sia un’occasione importante non solo per la Città metropolitana, ma per tutta la Calabria”.

“Ancora una volta – ha concluso Versace – proviamo a raccontare qualcosa di diverso per il nostro territorio metropolitano, riscoprendo una pagina importante della nostra storia, che mi auguro possa far emergere sulle testate giornalistiche nazionali ed internazionali”. Il principe Alberto II^, insieme al sindaco di Taurianova, Rocco Biasi, ha scoperto alcune targhe che indicano la presenza della famiglia ‘Grimaldi’ nella cittadina della Piana, incontrando e salutando successivamente la popolazione, tra cui molti studenti, nella piazza di fronte al Municipio. La visita del principe, proseguirà domani nel Comune di Terranova Sappo Minulio.

Comunicato Stampa