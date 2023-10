Volo Milano Malpensa–Praga, fumo in cabina: paura a bordo. Atterraggio di emergenza a Monaco di Baviera

Il fumo diffusosi improvvisamente nella cabina del velivolo ha fatto scattare l’allarme all’aeroporto di Monaco, in Germania. Così, un Airbus A319-100 di Easyjet Europe, immatricolato OE-LQI, che effettuava il volo U2-3901 da Milano Malpensa (Italia) a Praga (Repubblica Ceca), era in volo a FL320 a circa 40 miglia a est di Monaco (Germania) quando l’equipaggio ha deciso di dirottare su Monaco per segnalazione di fumo nell’abitacolo.

L’aereo è atterrato in sicurezza sulla pista 26R di Monaco circa 17 minuti dopo. Un sostituto della Easyjet Switzerland, posizionato da Berlino (Germania) a Monaco, ha ripreso il volo e ha consegnato i passeggeri a Praga con un ritardo di circa 7:40 ore.

L’aereo dell’incidente, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è rimasto a terra per circa 34 ore prima di tornare in servizio. Sul posto, oltre al personale che gestisce lo scalo, sono intervenuti anche i vigili del fuoco per accertare e spegnere eventuali principi d’incendio.

c.s. – Sportello dei Diritti