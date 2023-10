Aeroporti. Da Napoli due nuovi voli Volotea per Atene e Lione

Dal prossimo 21 Marzo per la Grecia, dall’11 Aprile per la Francia

(DIRE) Napoli, 4 Ott. – Volotea, compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee, ha annunciato due nuovi voli internazionali che collegheranno la città di Napoli con quelle di Atene e Lione. A bordo degli aeromobili del vettore, dal 21 Marzo 2024 sarà possibile decollare dallo scalo di Capodichino alla volta di Atene (con 2 frequenze settimanali, il giovedì e la domenica), mentre dall’11 Aprile si volerà verso Lione (2 frequenze a settimana, il giovedì e la domenica). Inoltre, a partire dal 20 Dicembre 2023, decollerà da Capodichino il nuovo volo alla volta di Bordeaux per il periodo natalizio, per poi proseguire nella stagione estiva. Già annunciato quest’estate, il collegamento sarà operato in esclusiva da Volotea e avrà 2 frequenze settimanali.

Diventano così 24 le destinazioni collegate da Volotea all’aeroporto di Napoli: 8 in Italia (Cagliari, Genova, Lampedusa, Olbia, Palermo, Pantelleria, Torino e Venezia), 10 alla volta della Grecia (Atene – Novità 2024, Cefalonia, Heraklion/Creta, Karpathos, Mykonos, Preveza/Lefkada, Rodi, Santorini, Skiathos e Zante), 4 in Francia (Lione – Novità 2024, Lourdes, Nantes e Bordeaux), 1 in Spagna (Bilbao) e 1 in Danimarca (Aalborg).

“La nostra offerta da Napoli è diventata, volo dopo volo, sempre più ricca e variegata. Con i nuovi collegamenti per Atene e Lione, i passeggeri in partenza da Napoli non avranno che l’imbarazzo della scelta e potranno raggiungere comodamente, con tariffe concorrenziali, Grecia, Francia, Spagna, Danimarca, oltre a 8 destinazioni in Italia – ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea -. Allo stesso tempo con il nostro ventaglio di rotte, puntiamo a incrementare notevolmente i flussi di turisti incoming, supportando così l’economia napoletana e dell’intera Campania”.

“Volotea – ha commentato Margherita Chiaramonte, Commercial Director Aviation di Gesac – si conferma un partner dinamico e attento alle richieste del mercato. Ha inaugurato la base a Napoli nel luglio 2020, in un periodo ancora critico per il trasporto aereo, arricchendo progressivamente l’offerta voli, sia con destinazioni balneari come la Grecia, che con mete a forte potenziale di crescita in Spagna, Francia e Danimarca. Contribuisce in maniera determinante allo sviluppo del traffico incoming e outgoing su tre diversi segmenti: short break in Europa, collegamenti domestici e mare estate”.

Le 24 destinazioni – numero record in termini di offerta – verso 5 diversi Paesi europei permetteranno al vettore di consolidare la sua presenza presso la base operativa di Napoli.

Infatti, per il prossimo anno Volotea punta ad operare più di 3.500 voli, con un’offerta di oltre 627.000 posti in vendita, dato che registra un +7% rispetto al 2023.

Infine, per il 2024 Volotea confermerà l’occupazione lavorativa generata dalla presenza della compagnia aerea presso la base di Napoli, che conta ad oggi più di 60 posti di lavoro diretti e oltre 340 posti indiretti.

(Com/Red/ Dire) 13:18 04-10-23