Calcio. Euro 2032, Malagò: da FIGC scelta condivisa e strategia geopolitica

(DIRE) Roma, 4 Ott. – Sugli Europei di Calcio del 2032 “la Federazione e Gravina hanno fatto una scelta assolutamente condivisa e fa parte oggi delle strategie geopolitiche sportive. In caso contrario sarebbe stato, non so se una vittoria o un insuccesso, ma anche più complicato in termini di proposta, di bid e di offerta, visto che il numero di stadi si sarebbe raddoppiato, e sapete quanto sono complicati in Italia gli aspetti dell’infrastrutturazione sportiva. Poi tutta la declinazione di come questo piatto verrà cucinato farà parte di un discorso tra politica, Governo e organismi sportivi”.

Lo ha detto il presidente del CONI, Giovanni Malagò, a margine della presentazione del progetto FOCE sullo sport come prevenzione nelle patologie oncologiche e cardiovascolari in corso nella Sala Giunta del CONI, in merito alla candidatura dell’Italia insieme alla Turchia per ospitare gli Europei di calcio del 2032. (Red/Dire) 13:07 04-10-23