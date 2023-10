CNA Federmoda presenta Benvenuti in Atelier: appuntamento al 4 e 5 novembre

CNA Federmoda presenta la creatività, la bellezza, ed il savoir faire italiano e i suoi mestieri. Grande entusiasmo per questa prima edizione che porta alla scoperta dei mestieri che sostengono il Made in Italy, e che parte tra un mese esatto.

Una ottantina di imprese di CNA Federmoda su tutto il territorio nazionale apriranno il loro locali al pubblico per una narrazione del made in Italy.

Appuntamento sul posto il 4 e 5 novembre, negli atelier, laboratori, e Maison che attenderanno i visitatori (nel limite dei posti disponibili). Ognuno di essi ha ideato e personalizzato esperienze, in tutte le Regioni d’Italia in cui si svolgerà Benvenuti in Atelier, organizzate appositamente per l’evento: visite guidate, dimostrazioni pratiche, laboratori, incontri scolastici, degustazioni, conferenze, masterclass, e collaborazioni con altri artigiani locali.

CNA Federmoda inaugura proprio nel 2023 questo evento gratuito, aperto a tutti gli associati e esteso a livello nazionale, e invitando il grande pubblico alla scoperta delle eccellenze artigiane locali del settore della moda “di qualità”.

Benvenuti in Atelier rappresenta un’opportunità unica per scoprire da vicino il ruolo dei mestieri d’arte e dell’artigianato per creare nuove leve nei settori chiave del Made in Italy.

A breve sui canali social di CNA Federmoda maggiori dettagli dell’iniziativa e l’elenco degli atelier aderenti.

Comunicato Stampa