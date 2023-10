Iran, secondo una ONG 16enne in coma dopo scontri con la polizia morale

20:25 – Attualmente, una sedicenne, è in uno stato di coma in ospedale a seguito di un incidente avvenuto domenica sera.

Secondo quanto riportato dal gruppo curdo per i diritti umani Hengaw Organization for Human Rights, l’incidente è avvenuto durante uno scontro con la polizia morale, poiché la giovane non indossava il velo. Si afferma che abbia battuto la testa contro un palo del vagone della metropolitana.

Hengaw, come riportato da Iran International oggi, ha diffuso una foto della giovane con la testa fasciata mentre si trova nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Fajr.

Nonostante il regime neghi la versione dell’incidente che sta circolando sui social media e tra i media iraniani in esilio, le forze di sicurezza hanno circondato l’ospedale per impedire alle persone di riunirsi e protestare. (Fonte: ANSA)