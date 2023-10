Lavoro. Muratore di 67 anni muore in azienda agricola del reggiano

A GATTATICO COLPITO DAL BRACCIO MECCANICO DI UNA RUSPA

(DIRE) Reggio Emilia, 4 Oincidett. – Un muratore di 67 anni è morto questa mattina in un incidente sul lavoro all’interno di una azienda agricola in località Olmo di Gattatico (Reggio Emilia), dove stava eseguendo alcuni lavori di ristrutturazione. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato colpito dal braccio meccanico di una ruspa, forse per un cedimento. E’ morto sul colpo. Sul posto i Carabinieri e i tecnici del servizio prevenzione e sicurezza sul lavoro dell’Ausl.