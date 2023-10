Nobel Chimica 2023 a Bawendi, Brus e Ekimov per scoperta del Quantum Dot

Inavvertitamente per la prima volta i nomi dei vincitori del Premio Nobel della Chimica sono stati diffusi qualche ora prima della cerimonia ufficiale per un mero errore. Il Comitato Svedese si è poi riunito per comunicare le proclamazioni ufficiali.

La scoperta del quantum dot (i punti quantici), alla base di molte tecnologie, ha permesso a Moungi Bawendi, Louis E. Brus e Alexey Ekimov di ricevere il Premio Nobel per la Chimica 2023.

I loro studi sulle nanotecnologie hanno portato alla scoperta dei punti quantici e allo studio del loro comportamento, dipendente dalla dimensione. (cit. TGCOM24)

