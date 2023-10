Perugia, incidente con la moto in località Collecroce: ferito uomo

Questa mattina, alle 10.50, la squadra del distaccamento di Gaifana è intervenuta in località Collecroce, strada per Montepennino, nel comune di Nocera Umbra, su richiesta del 118, per soccorso a persona. Un motociclista del ‘62, percorrendo una strada sterrata, ha perso il controllo del veicolo, cadendo a terra. Una volta raggiunto è stato soccorso e affidato al personale sanitario. Il ferito è stato immobilizzato e trasportato in ospedale tramite elisoccorso.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=88456