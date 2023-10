Prato, molesta tre giovani donne in Piazza Mercatale: arrestato

Arresto per molestie a sfondo sessuale

Nella nottata di Martedì 3 Ottobre, a Prato, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo, responsabile di molestie a sfondo sessuale ai danni di tre giovani donne.

Nel dettaglio, appena trascorsa la mezzanotte di Martedì 3 Ottobre, un equipaggio del Reparto prevenzione crimine di Firenze, impegnato, in concorso con operatori della Questura di Prato, in attività di controllo delle aree urbane maggiormente sensibili sotto l’aspetto del degrado urbano e della commissione di reati di criminalità diffusa, mentre transitava in questa piazza Mercatale, veniva avvicinato da un gruppo di giovani che indicavano un uomo, da loro fermato, e seduto sul marciapiede all’angolo con via S. Silvestro, il quale, a dire del gruppo, si sarebbe reso poco prima responsabile di una molestia a sfondo sessuale ai danni di una ragazza.

La donna, sopraggiunta poco dopo, ventenne, riferiva che mentre si trovava sulla pubblica in piazza Mercatale, veniva avvicinata senza motivo ed all’improvviso da un uomo, che le cingeva l’addome e le palpeggiava il seno, profferendo improbabili avances, e generando la scontata reazione della giovane, la quale fuggiva e chiedeva aiuto, subito ricevuto dai giovani, testimoni del fatto, che provvedevano a trattenere l’uomo e a chiamare questa centrale operativa per la segnalazione.

Dagli immediati accertamenti espletati, risultava altresì che altre due ragazze, coetanee della prima vittima, poco prima della mezzanotte avevano subito un medesimo approccio di natura sessuale da parte dello stesso uomo, in quanto, mentre erano sedute su una panchina, venivano improvvisamente raggiunte dallo stesso che le accarezzava sul volto profferendo frasi del tipo “voi siete le mie mogli”

Le stesse quindi fuggivano all’interno di una pasticceria poco distante, inseguite dall’uomo, chiedendo aiuto a quegli esercenti, che provvedevano anch’essi a dare la segnalazione alle centrali delle forze di polizia, raccontando in seguito di avere notato l’uomo, all’interno del locale, indirizzare baci verso le due giovani, nel frattempo nascostesi nel bagno, palesando un evidente stato confusionale.

L’uomo, identificato dagli operatori di polizia, è risultato essere un cittadino di nazionalità pakistana, 31 anni, irregolare, con pregiudizi per reati contro la persona ed il patrimonio, destinatario di un vigente obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria a seguito di un reato di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, commesso nel decorso mese di agosto ai danni di operatori di polizia.

Al termine degli accertamenti di rito, l’uomo veniva arrestato per il reato di cui all’art.609 bis c.p. ed associato presso la locale Casa Circondariale.