Taxi. Sala (Milano): nessun messaggio da Roma, ma agiremo per più licenze

‘Legge cambia? Non so, noi cercheremo senz’altro di muoverci’

(DIRE) Milano, 4 Ott. – “Al di là delle dichiarazioni del ministro, io non ho ancora visto un decreto-legge che vada in quella direzione, che va bene ma quello che abbiamo pensato sino a stamattina è che noi dobbiamo attendere l’autorizzazione della Regione. Non è più così perchè la legge è cambiata? Io francamente non lo so.

Se sarà così bene, noi agiremo, io ho detto che abbiamo bisogno di più taxi, se siamo noi nella possibilità di farlo cercheremo senz’altro di farlo. Se la legge è cambiata ben venga, ma noi non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione ufficiale”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala commenta le parole del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che, rispondendo al question time alla Camera a un’interrogazione sulla riforma del sistema per le licenze dei taxi, ha detto: “Nessun Comune ha ancora pubblicato le licenze incrementali, possono farlo nella misura del 20% rispetto a quelle esistenti. A questo punto spetta ai sindaci, non ci sono più’ scuse.

I sindaci che ritengono che la città necessità di più taxi faranno il bando”. Del tema delle licenze dei taxi, aggiunge Sala, la settimana scorsa “avevo parlato anche con Salvini e il ministro Urso, capivo che stavano andando in questa direzione ma finchè non vediamo su carta la cosa non possiamo muoverci. Non ero incosciente che la decisione del Governo fosse questa, se questa è la decisione noi agiremo”. (Red/ Dire) 17:14 04-10-23 (foto d’archivio)