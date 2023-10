USA, destituito lo speaker McCarthy: mai successo in passato

Aveva iniziato un dialogo con i Democratici di Joe Biden, e così i repubblicani hanno chiesto alla Camera di votare una mozione di sfiducia poi approvata con 216 voti a favore e 210 contrari per destituire Kevin McCarthy. E’ la prima volta nella storia politica del Paese a Stelle e Strisce che succede una cosa del genere.

Al suo posto, sino ad una nuova elezione per il posto da speaker, ci sarà un altro deputato repubblicano, Patrick McHenry dalla North Carolina. E’ stato il collega Gaetz a presentare la mozione di sfiducia, poi votata anche da altri 8 repubblicani. Dietro questa estromissione si intravede la longa manus di Donald J. Trump, in questo periodo impegnato a difendersi in tribunale. Da questa circostanza si evince che il dibattito politico è molto acceso negli Stati Uniti dove si avvicinano sempre più le elezioni presidenziali.

Fabrizio Pace