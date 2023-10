Brasile: primo focolaio di aviaria nei leoni marini

Il ministero dell’Agricoltura brasiliano ha scoperto il primo focolaio di influenza aviaria tra i leoni marini in Brasile. Il virus è stato individuato tra animali morti trovati sulla spiaggia di Cassino, nel comune di Rio Grande, sulla costa dello stato di Rio Grande do Sul.

Non solo il Brasile, ma anche altri Paesi dell’America Latins: Perù, Cile, Argentina e Uruguay. E’ stata avviata un’indagine per scoprire di più, alcuni campioni sono stati prelevati e trasportati in laboratorio, inoltre per l’analisi si sono uniti il Centro di recupero degli animali marini di Rio Grande.

I campioni sono stati elaborati dal Laboratorio federale di Difesa agricola di Campinas, un punto di riferimento in Sud America per la diagnosi del virus, che ha scoperto e confermato che si tratta di di H5N1, un virus dell’influenza aviaria altamente patogeno già rilevato in varie specie di uccelli selvatici del Paese.

E’ molto raro che un essere umano contrai il virus, ma il Ministero ha raccomandato alla popolazione di evitare avvicinarsi al luogo del focolaio, e di non toccare animali malati o morti, per evitare che il virus si diffonda (fonte: ansa.it).