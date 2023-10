Cavalli. Lollobrigida: sostenere allevamento equino e sue eccellenze

(DIRE) Roma, 5 Ott. – “Iniziative come questa sono fondamentali perché raccontano le tradizioni di un territorio. Quest’anno, per la prima volta, la manifestazione si svolgerà con il contributo e il patrocinio del Masaf. Per me è un onore che si investa sui grandi eventi, non solo quantitativi ma qualitativi e questo è un appuntamento eccezionale”.

Così il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida intervenendo nel corso della conferenza stampa organizzata alla Camera dei Deputati dall’onorevole Mirco Carloni per presentare la 44° edizione della Mostra Mercato Regionale del Cavallo e la Rassegna del Cavallo del Catria che si svolge a Chiaserna di Cantiano, in provincia di Pesaro e Urbino.

“Importante valorizzare la nostra storia – continua il ministro – il nostro cibo e il nostro modo di vivere per valorizzare il turismo e far crescere quella ricchezza che può essere poi ridistribuita”. “Bisogna valorizzare le razze autoctone e anche un settore che spesso è stato trascurato.

Questa manifestazione rappresenta un gradino verso un’Italia più forte, che è basata anche su attività che si svolgono nelle Regioni e soprattutto nei Comuni che per definizione caratterizzano il nostro sistema istituzionale come realtà di contatto con il territorio e di capacità di interpretare i bisogni e di rispondere agli stessi con progetti di profilo culturale, tradizionale ed economico”, conclude il Ministro.

