Marcianise, autotreno perde travi che colpiscono un’ autovettura ferendo il conducente

Questa mattina, verso le 7, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Marcianise, è intervenuta sulla SS Sannitica, nei pressi della rotonda davanti l’Outlet, per un incidente stradale.

Giunti immediatamente sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato un autotreno che, per cause da accertare, durante la marcia ha perso delle travi che trasportava, alcune delle quali si sono abbattute su un’autovettura in transito, ferendo il conducente, un uomo di 55 anni, e facendolo rimanere incastrato all’interno dell’autovettura.

I Vigili del Fuoco subito hanno liberato la persona ferita tagliando le lamiere dell’auto e hanno affidato l’uomo alle cure del 118 presente sul posto con un’ambulanza. Successivamente sono stati messi in sicurezza i veicoli per la successiva rimozione.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=88471