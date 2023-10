Miss & Mister Europa Finale Nazionale a Ravenna

Miss Europa Italia è Martina Sposaro 20 anni di Genova; Mister Europa Italia è Francesco Tola 20 anni di Sassari

Si è svolto dal 29 Settembre al 1 Ottobre 2023 presso la struttura del “Grand Hotel Azzurra “in località Lido Adriano il prestigioso concorso da quest’anno diventato Talent Miss e Mister Europa, con i suoi collaterali Overissima, Curvy e Bimbi Vip Italia

Il Concorso quest’anno ha cambiato denominazione trasformandosi da concorso ad un vero e proprio Talent e con particolare attenzione ai vari temi sociali, Disabilità e Bullismo, ove possono gareggiare persone con qualche disabilità, ma che con spirito non domo, non esitano a mettersi in gioco, dimostrando forza di carattere e spirito invidiabili, Parità’ di Genere, Integrazione, Guida Sicura, Violenza alle Donne, l’Abbandono degli animali.

Venerdì 29 Settembre la serata del talent all’interno della discoteca dell’albergo è stata caratterizzata da esibizioni di canto, ballo e recitazione con l’assegnazione nel finale dei titoli di Miss dei Mister andata a Giorgia Tarabotto 17 anni di Genova ed il Mister delle Miss andato Francesco Tola 20 anni di Sassari che studia a Pavia. Sabato 1 Ottobre visto la temperatura quasi estiva si è allestito la serata a bordo piscina il programma prevedeva la presentazione con passerella in costume da bagno ed in abito elegante. All’edizione del 2023 hanno partecipato 10 bimbi, 9 tra Boys e Teen Ager 26 Miss 17 tra Lady e Overissime e 13 tra Mister ed Overissimi per un totale di 75 partecipanti manifestazione ancora più ricca di quella precedente.

Molto graditi ed applauditi le esibizioni del sosia di Maicol Jackson Francesco Salzano ed del sosia di Vasco Rossi Massimo. Numerosa e ben assortita anche la Giuria composta da: il presidente del Concorso DucaFabrizio Mechi, il regista di Grand Hotel fotoromanzi Carlo Micolano. L’attore Saverio Vallone, il re della Moda e titolare dell’agenzia The One di Milano Franco Battaglia, con a sua fianco la splendida ed affermata top model Sabina Kalmanova , il comico ed attore Marco Milano (MANDY MANDY), il regista ed attore Max Nascente, il manager Raffaele de Iaco di Radio Planet Network, Sonia Frontese dell’agenzia New Model Today, Llliana Martinelli Miss Europa Silver Italia 2022, Franco Levato Mister Europa Italia 2022.

Le coreografie sono state curate da Antonella Giurastante, mentre Enrico Pegoraro oltre ad essere il responsabile del Veneto Trentino e Venezia Giulia ha affiancato la bravissima e professionale conduttrice Lisa Pietrobon. Le riprese televisive curate da Hammer Studio TV di Fabio Gasparotto hanno seguito in tutti i momenti le varie fasi della manifestazione unitamente ai fotografi Peppe Russo e Claudio Boccaletti.

La terra di Romagna ci ha ben accolto, per la quarta volta, la terra votata al turismo e regina dell’accoglienza ringraziamo il Signor Angelo Buratti proprietario del Grand Hotel Azzurra per la disponibilità e la pazienza prestata nel mettersi a disposizione ogni qualvolta serviva. Abbiamo cercato di creare una manifestazione difficile da dimenticare cercando di regalare emozioni e con l’auspicio se possibile di realizzare qualche sogno dei partecipanti, pur restando come vuole il patron Attilio Mazzoli una grande famiglia.

Sono risultate eletti:

1 CL BIMBO VIP AURORA MILETO 11 ANNI –

2 CL BIMBO VIP MANUEL MEKI 12 ANNI

1 CL TEEN AGER DALILA AUGIMERI 12 ANNI –

2 CL TEEN AGER FASHION AISA STORTINI 12 ANNI

1 CL MISS EUROPA ITALIA MARTINA SPOSARO 20 anni di Genova –

2 CL MISS EUROPA GOLD ITALIA GIULIA BALLAN 17 A di Dolo (VE)

3 CL MISS EUROPA SILVER ITALIA ELISABETTA ROSSI 16 anni di Cadoneghe (PD)

4 CL MISS EUROPA IN THE WORLD SARA ESPOSITO 22 anni di Cremona-

5 CL MISS EUROPA FASHION ITALIA MICHELLE IORIO 16 a GE

6 CL MISS EUROPA BEAUTY ITALIA ALESSIA MASCETTI 16 anni di CR –

7 CL MISS EUROPA CINEMA ITALIA GIULIA CONTI 18 anni di Nettuno 8 CL MISS EUROPA SIMPATIA IRENE MASGRAS 16 anni di Resana (TV)

9 CL MISS EUROPA ITALIA SORRISO MELISSA MARCADINI 17 anni di Piacenza

10 CL MISS EUROPA CURVY ITALIA IRIS MILETO 16 anni

1 CL LADY ITALIA SILVANA MERSINAJ- 34 ANNI

2 CL LADY GOLD ITALIA ELENA CALCE 34 ANNI 3 CL LADY SILVER ITALIA ERIKA DELIGIUS 34 ANNI

1CL MISTER EUROPA ITALIA FRANCESCO TOLA 20 anni di Sassari frequenta l’ università di Pavia

2 CL MISTER EUROPA SILVER ITALIA 2023 MICHAEL BIASION 26 anni Stra (VE)

3 Cl MISTER EUROPA IN THE WORLD 2023 FEDERICO VARTUCA 23 anni Genova

4 Cl MISTER EUROPA BEAUTY IITALIA 2023 MANUEL POULI 29 anni Tione (TN)

5 CL MISTER EUROPA CINEMA ITALIA 2023 Massimo Pelizzari 28 anni Pontedera (PI)

1 CL OVERISSIMO ITALIA, CLAUDIO DE SOUSA MARTINELLI 54 A Genova

2 CL OVERISSIMO ITALIA, ALESSANDRO GAROFALO 32 A SACILE (PN)

3 CL MICHELE TROLESE SIMPATIA 51 ANNI

1 CL OVERISSIMA ITALIA, LAURA MARTINELLI 54 A Genova

2 CL OVER SILVER ARTE CANTO MARA PONTETILLA 53 anni GE

3 CL OVERISSIMA ARTE CANTO BARBARA SORRENTINO 53 anni –

4 CL OVERISSIMA MARIA ANTONIETTA COLAPIETRO 42 anni

5 CL OVERISSIMA ELEGANZA ANGELA FIAMMATA 45 anni di Gallipoli (LE)

