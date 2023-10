Parma, soccorso un escursionista disperso sul Monte Gottero con l’elicottero VF Drago

Alle 15 del 4 Ottobre è giunta alla sala operativa del 115 una richiesta di soccorso per un escursionista disperso nei boschi del Monte Gottero nel comune di Albareto.

La sala operativa dei Vigili del fuoco ha prontamente attivato il piano di emergenza allertando la squadra VVF del distaccamento di Borgotaro, il nucleo TAS provinciale per la ricerca dei dispersi, l’elicottero VF Drago, il 118, la Prefettura e il Soccorso Alpino. Mentre la squadra di Borgotaro raggiungeva il punto dell’ultimo avvistamento e veniva allertato l’elicottero per le fasi di decollo, il personale TAS riusciva a localizzare la zona nella quale si trovava il disperso attraverso l’utilizzo dell’applicativo GEOLOCVVF e, con la collaborazione del 118 con applicativo NUE112, per verificare la corrispondenza delle coordinate, così da rintracciare il segnale del cellulare e quindi la posizione del disperso.

Le coordinate sono state comunicate all’elicottero VF Drago che una volta raggiunto il target ha calato due elisoccorritori vista l’impossibilità di atterrare per la folta vegetazione. Le 2 unità SAF, soccorso alpino fluviale, hanno raggiunto il disperso in buone condizioni e una volta recuperato è stato accompagnato verso valle dove è stato preso in consegna dal personale del soccorso alpino, giunto sul posto con un mezzo fuori strada.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=88462