Pordenone, auto si ribalta a Maniago: soccorsa una donna

Alle 11.30 di questa mattina, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Arba, a Maniago, per un’incidente stradale che ha coinvolto una sola vettura. Sul posto è giunta la squadra del locale distaccamento che ha trovato una vettura ribaltata su un fianco e la guidatrice ancora all’interno del veicolo.

Mentre alcuni componenti della squadra prestavano i primi soccorsi alla signora gli altri Vigili del Fuoco hanno stabilizzato l’autovettura e hanno abbattuto gli schienali dei sedili con lo scopo di creare la spazio necessario a soccorritori e barella. Il personale sanitario giunto sul posto, in collaborazione con i Vigili del Fuoco ha posizionato la signora, che aveva perso i sensi per alcuni minuti, sulla barella spinale che poi è stata estratta dall’abitacolo facendola passare dal portellone posteriore della vettura.

Una volta fuori dalla macchina la ferita è stata presa in carico dal personale sanitario e i Vigili del Fuoco hanno completato le operazioni di messa in sicurezza del veicolo incidentato e di tutta l’area del sinistro. Sul posto presente anche la Polizia locale.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=88483