Assago (Mi), con 4 kg di droga in auto colpisce gli agenti: la Polizia arresta pusher 23enne

Ieri pomeriggio ad Assago (Mi), la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza un cittadino marocchino di 23 anni, con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate

Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Scalo Romana, a seguito di un’attività investigativa, hanno individuato a Rozzano (Mi) in Mazzini uno stabile quale residenza di un uomo pluripregiudicato, con a carico un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità spagnole, per spaccio di droga. Infatti, alle ore 13, i poliziotti hanno notato uscire da casa il 23enne che si è diretto verso un’auto, parcheggiata poco distante da lì, e ha sistemato delle cose che erano all’interno del portabagagli per poi mettersi alla guida e dirigersi verso Assago (Mi). Gli agenti che lo hanno seguito e lo hanno fermato nei pressi di un autolavaggio in via Verdi, dove ha aggredito violentemente due poliziotti con calci e pugni.

All’interno del portabagagli gli agenti hanno rinvenuto tre borse in tela contenenti 14 panetti di hashish per un peso di 1,365 kg, un panetto di cocaina per un peso di 577 grammi, 11 sacchetti di nylon contenenti 1 kg di cocaina, due panetti di 1 kg di eroina e due bilancini di precisione.

Gli agenti feriti sono stati dimessi uno con una prognosi di 25 giorni per lussazione alla spalla destra e l’altro con 3 giorni per lieve trauma cranico.

L’uomo che doveva scontare una pena di 4 anni, 8 mesi e 3 giorni è stato condotto a al carcere di San Vittore, mentre l’auto usata per il trasporto della droga è stata sequestrata.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Milano/articolo/1194651fe202c1167841369392