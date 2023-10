Carabiniere salva donna in stato confusionale in bilico su di una scogliera

13:00 – Un’altra storia a lieto fine.”Un uomo segnala che la moglie, allontanatasi da casa, ha minacciato il suicidio ma non sa dove sia. L’intuizione di un Carabiniere: la vicina scogliera! Intervengono. Lei è lì, in stato confusionale nella sua auto in bilico. Un militare fa da contrappeso, l’altro la salva. Ben fatto!”

Così il Ministero della Difesa, sulla sua pagina ufficiale di “X” si complimenta per l’intervento celere e risolutivo dei Carabinieri. Nel caso specifico l’acume e l’azione dei militare dell’Arma salvano la vita ad una giovane donna.

Silv Bott