Cervino (Ce). Fratelli anche nello spaccio

Comando Provinciale di Caserta – Cervino (Ce) , 06/10/2023 15:35

Sono fratello e sorella i due italiani arrestati ieri dai Carabinieri del nucleo Operativo della Compagnia di Maddaloni per spaccio di sostanza stupefacente. Lui 51enne, lei 55enne, entrambi residenti a Santa Maria a Vico. E’ stata la cessione di stupefacente avvenuta tra il passeggero di una Citroen e un giovane fermo nei pressi dell’istituto scolastico in via Borsi del Comune di Cervino a indurre i militari dell’Arma a entrare in azione.

Bloccato l’acquirente, che è stato trovato in possesso di 0,50 gr. di cocaina, i Carabinieri si sono posti all’inseguimento della Citroen, nel frattempo allontanatasi, riuscendo a bloccarla in via panoramica a Santa Maria a Vico con alla guida la donna. Durante la fuga il passeggero, sceso velocemente dal veicolo, si è rifugiato in un’abitazione in via Macello, a Santa Maria a Vico, rifiutandosi di aprire la porta ai carabinieri.

Solo dopo aver udito che era stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per forzare la porta d’ingresso, l’uomo si è consegnato ai militari dell’Arma. Entrambi gli arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni in attesa della celebrazione del rito per direttissima.