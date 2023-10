Genova, ritrovato l’uomo disperso ieri pomeriggio mentre era a funghi

Nel tardo pomeriggio di ieri, un uomo che si era recato alla ricerca di funghi in val Fontanabuona, nei boschi sopra Gallinaria nel comune di Moconesi, non aveva fatto più ritorno a casa. La macchina dei soccorsi si è messa immediatamente in moto ed è riuscita ad individuare l’uomo in fondo a una scarpata di circa 50 metri.

Il recupero è stato estremamente complicato per via del lungo e ripido tratto di risalita coperto da una fitta vegetazione. Fortunatamente i Vigili del Fuoco e il personale del Soccorso Alpino sono riusciti a raggiungere l’uomo e a stabilizzarlo prima che fosse issato a bordo dell’elicottero Nemo della Guardia Costiera per il successivo trasporto in ospedale.