Migranti. Fidanza (FdI): al vertice di Granada passa la linea Meloni

(DIRE) Roma, 6 Ott. – “Dal vertice di Granada, l’Italia guidata da Giorgia Meloni esce ancora una volta con un ruolo da protagonista: grazie al pragmatismo della nostra premier, finalmente tutti i 27 Paesi dell’UE sono concordi nel dire che l’immigrazione irregolare è un problema è che va affrontato rafforzando la dimensione esterna per rimuovere le cause che portano a emigrare”.

Lo dichiara in una nota il capo delegazione di Fratelli d’Italia – Ecr al Parlamento europeo, Carlo Fidanza. “Si rafforza anche da parte francese e tedesca il consenso sulla necessità di proseguire con l’accordo UE-Tunisia, smentendo una volta per tutte le sinistre che in Parlamento europeo avevano tentato di boicottarlo.

E dopo l’importante accordo sui migranti raggiunto due giorni fa a Bruxelles, da cui era stato rimosso il passaggio sulle ONG come richiesto proprio dall’Italia, il bilaterale di oggi con il cancelliere tedesco Olaf Scholz dimostra che, al di là delle differenze politiche tra i vari Governi, nessuno Stato membro può più permettersi fughe in avanti ignorando le posizioni dell’Italia, che si dimostra sempre più centrale e affatto isolata in Europa. Insomma, ancora una volta: gufi anti-italiani smentiti”. (Red/ Dire) 19:04 06-10-23