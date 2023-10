Migranti. In 264 sbarcati a Pozzallo dopo soccorso in mare

Sindaco: “attenzione anche alla rotta orientale”

(DIRE) Palermo, 6 Ott. – Completato lo sbarco di 264 migranti a Pozzallo, nel Ragusano, soccorsi da una motovedetta della Guardia Costiera e da una della Guardia di Finanza a poche miglia dalla costa. “La loro nazionalità dimostra che bisogna porre anche attenzione alla cosiddetta rotta orientale – dice il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna -.

Si tratta di migranti di nazionalità bengalese, pakistana, siriana, egiziana e libica che sono stati trasportati con un barcone in pessime condizioni. Tutti i migranti si trovano in discrete condizioni fisiche, anche se molti di loro sono affetti da scabbia e soltanto uno è stato trasportato in ospedale per una emorragia del cavo orale”. (Red/Dire) 19:53 06-10-23 (foto di repertorio)