Siracusa. Investono anziana sulle strisce pedonali e scappano subito dopo

Individuati e denunciati

Alle 18 di ieri, in via Lentini, una signora di 77 anni stava per attraversare la strada sulle strisce pedonali quando veniva travolta da uno scooter con a bordo due uomini che, nell’impatto, cadevano a terra, ma si rialzavano non prestando soccorso alla vittima rimasta inerme sull’asfalto e fuggivano.

Subito dopo, alcuni presenti chiamavano i soccorsi e, poco dopo, un’ambulanza soccorreva la vittima portandola in ospedale in gravissime condizioni.

Contestualmente intervenivano gli agenti di una volante che raccoglieva immediate informazioni ascoltando le persone che avevano assistito all’incidente ed evitando che il luogo del sinistro stradale fosse contaminato dai curiosi.

I primi accertamenti, esperiti dai poliziotti, cominciavano a fare piena luce sulla dinamica dell’incidente e sull’identità dei pirati della strada che, sapendo di essere braccati dalla Polizia di Stato, si presentavano presso i locali della Questura e venivano presi in consegna dagli investigatori della Squadra Mobile aretusea che li denunciavano per i reati finora commessi ovvero: l’autista del mezzo, un giovane di 20 anni, per lesioni colpose gravissime e omissione di soccorso mentre il trentanovenne per omissione di soccorso.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Siracusa/articolo/976651fe1fb63e2c906375304