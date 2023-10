Disordini in carcere in Ecuador, diversi morti

All’interno di una prigione di Guayaquil, in Ecuador, sei detenuti sono stati uccisi durante dei disordini. Non è di certo la prima volta, in precedenza ci sono state altre rivolte nel sistema del carcere Ecuadoriano.

L’incidente si è verificato in una delle celle del carcere di Guayas 1, nello stesso istituto dove a Luglio scorso, 30 persone erano morte per via dei conflitti nati tra le bande legate ai cartelli di narcotrafficanti colombiani e messicani.

430 detenuti sono morti nel 2021, e decine di di guardie carcerarie prese in ostaggio.

Il Paese vive nella violenza e nel terrore, gli omicidi per le strade sono aumentati tra il 2018 e il 2022, arrivando al record di 26 ogni 100.000 abitanti. Il Tasso potrebbe salire a 40 nel 2023 secondo gli esperti.

L’Ecuador una volta era un rifugio pacifico per i produttori di cocaina, ma la guerra per il controllo della droga ha preso il sopravvento. I produttori dell’Ecuador controllano buona parte dei più grandi porti del Pacifico (fonte: ansa.it).

