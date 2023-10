Messico: terremoto di magnitudo 6.0

Alle 23:06 (ore 07:06 in Italia) il Sud del Messico è stato colpito da un terremoto di magnitudo 6.0, nello stato di Oaxaca, con epicentro nella cittadina di Matias Romero, secondo quanto ha dichiarato secondo l’istituto sismologico messicano. Non si sanno ancora notizie certe sulle vittime o su danni gravi.

La capitale, Città del Messico, ha avvertito la scossa, e dista oltre 500 km da Oaxaca, molte persone hanno lasciato le loro dimore per questioni di sicurezza. Finora non sono stati segnalati morti o feriti gravi, come ha dichiarato il segretario del Governo di Oaxaca, Jesus Romero, alla stampa.

Molte le strade danneggiate, molte crepe su un edificio di un ospedale e un ponte stradale, tra cui interruzioni di corrente, le recinzioni della città di Oaxaca hanno subito danni dal terremoto.

Secondo l’istituto geo-sismico USA, USGS vi è stata una scossa di magnitudo 5.8 (fonte: ansa.it).





AO