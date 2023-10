Parigi invasa dalle cimici dei letti

Il minuscolo parassita dilaga su materassi e lenzuola, sedili di metro e treni lasciando punture e bolle sulla pelle. Scomparse o quasi dopo gli anni Cinquanta le “punaises” hanno fatto il loro ritorno da una trentina d’anni in diversi Paesi tra cui l’Italia, sviluppando anche una discreta resistenza ai prodotti insetticidi

Da giorni Parigi è infestata dal piccolo parassita, che si riproduce velocemente e si nutre di sangue umano, causando bolle e punture. Il minuscolo parassita dilaga su materassi e lenzuola, sedili di metro e treni lasciando punture e bolle sulla pelle. Le autorità sanitarie hanno, infatti, diramato un’allerta anche sui mezzi pubblici: interi vagoni dei treni e del metrò che sarebbero infatti invasi dalle “punaises”. Riunione straordinaria convocata dal ministro dei Trasporti, Clément Beaune, con gli operatori del trasporto “per informarli sulle azioni intraprese ed agire meglio al servizio dei viaggiatori”. “Per rassicurare e proteggere”, si legge nel comunicato. Per paura che l’evento più atteso, le Olimpiadi di Parigi 2024, venga rovinato dall’invasione delle cimici, il Comune ha chiesto al governo un deciso piano d’azione contro “un problema di salute pubblica”.

Scomparse o quasi dopo gli anni Cinquanta, le “punaises” hanno fatto il loro ritorno da una trentina d’anni in diversi Paesi tra cui l’Italia, sviluppando anche una discreta resistenza ai prodotti insetticidi. Si nutrono soprattutto di sangue umano, prediligono materassi e copriletti e vengono trasportate in abiti e bagagli. La proliferazione potrebbe essere favorita dall’uso improprio di alcune sostanze chimiche da parte della popolazione che hanno reso le cimici più resistenti, come ha spiegato Ivan Rimbaud, amministratore del sindacato dei disinfestatori. Il problema, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è ora più complicato da risolvere oggi perché c’è il rischio di resistenza. Ecco il video ad esempio dell’invasione nei letti e materassi del parassita: https://www.itemfix.com/v?t=rg180o

