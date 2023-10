Soverato (Cz). Detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Un arresto

Comando Provinciale di Catanzaro – Soverato (Cz), 07/10/2023 09:14

I Carabinieri della Sezione Operativa del NOR della Compagnia di Soverato hanno arrestato un 52enne del luogo, già conosciuto per le sue pregresse vicende giudiziarie, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 52enne alla guida di una citycar è stato fermato per procedere ad un controllo. Nel frattempo, l’uomo manifestava atteggiamenti di nervosismo, per poi essere trovato in possesso di oltre 70 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, nonché materiale per il confezionamento all’interno dell’abitacolo del veicolo.

La successiva perquisizione locale ha permesso di rinvenire più di 380 grammi di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, suddivisa in quattro involucri in cellophane termosaldato e altro materiale per il confezionamento. Nella circostanza, è stata contestata la violazione amministrativa per inosservanza della normativa sugli stupefacenti, ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90, ad un 33enne della provincia di Brescia, di fatto domiciliato a Soverato, poiché, quale passeggero del suddetto veicolo, a seguito della perquisizione personale, è stato trovato nella disponibilità di 6,81 grammi di hashish.

Il 52enne è stato arrestato in flagranza di reato e tradotto presso la Casa Circondariale di Catanzaro – Siano, invece il più giovane è stato segnalato per uso personale di stupefacenti alla Prefettura. L’Autorità Giudiziaria e quella Amministrativa sono state informate dai Carabinieri. Il relativo procedimento penale pende nella fase delle indagini preliminari.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/detenzione-e-spaccio-di-sostanze-stupefacenti.-un-arresto