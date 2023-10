Turista statunitense distrugge statue romane “blasfeme” al Museo di Israele

Un cittadino americano è stato arrestato dalle forze di sicurezza nel museo dopo essere stato scoperto mentre frantumava le statue, che secondo lui erano “in violazione della Torah”

Un turista sulla quarantina è stato arrestato Giovedì dalla polizia israeliana per aver danneggiato e distrutto antiche statue romane esposte al Museo di Israele a Gerusalemme. Secondo i primi sospetti della polizia, il turista ha distrutto intenzionalmente le statue perché “blasfeme” e ” in violazione della Torah “.

Il sospettato, un cittadino americano, è stato arrestato dalle forze di sicurezza nel museo dopo essere stato scoperto mentre frantumava le statue, che secondo la polizia hanno un valore “sentimentale”. Venerdì l’arresto del sospettato è stato prorogato fino a Lunedì.

Secondo il museo, il sospettato ha causato danni a due antiche sculture romane risalenti al II secolo d.C., che erano esposte nella mostra permanente del dipartimento archeologico. La polizia, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha condiviso filmati di sculture frantumate a terra al Museo di Israele.

Il sospettato è stato preso in custodia dalla polizia per ulteriori interrogatori. La polizia ha detto che le indagini sono in corso. In un comunicato, il Museo di Israele ha condannato l’incidente “estremamente preoccupante”, aggiungendo che le statue sono state portate ai professionisti del dipartimento di conservazione del museo.

c.s. – Sportello dei Diritti