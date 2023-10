Israele: sono 250 i morti dopo l’attacco di Hamas

Ormai l’escalation in medio oriente sembra purtroppo aumentare di ora in ora tanto che il premier Netanyahu ha dichiarato: “Siamo in guerra”. I due stati quello di Hamas è Israele sono allo scontro diretto e militare. Hamas è passata all’azione attaccando quello che per loro è un nemico storico.

Tra gli israeliani ci sono 250 morti, notizia diffusa dal The Times of Israel, e numerosi feriti il bilancio delle vittime.

Le sirene d’allarme hanno suonato ancora a Tel Aviv. Si parla di almeno 5000 missili lanciati sul territorio Israele colto impreparato ma che ha subito reagito con dei raid Gaza che secondo fonti palestinesi avrebbero causato 198 vittime e 1600 feriti.

Nella notte infatti, gli aerei da guerra di Israele hanno colpito ripetutamente Hamas a Gaza.

Pare che i miliziani abbiano sequestrato e tengano in ostaggio residenti del territorio contese. E’ scontro armato anche tra le truppe dell’esercito ed i miliziani.

Benyamin Netanyahu, nelle ultime ore ha chiesto ai palestinesi di “lasciare Gaza” e ha promesso di ridurre i nascondigli di Hamas a delle “rovine”. (foto di repertorio)

Silv Bott