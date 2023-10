Pallacanestro Viola-Orlandina Basket 64-67: (13-16,23-14-10-18,18-19)

Pallacanestro Viola da urlo: sconfitta nei minuti finali contro l’Orlandina

Pallacanestro Viola:Collu,Aguzzoli 13,Riversata,Simonetti 12,Konteh 3,Maksimovic 11,Mavric 9,Mazza,Seck 5,Binelli 11,Russo.All Federico Cigarini Ass. Seby D’Agostino

Orlandina:Agbortabi 2,Moltrasio 8,Mentonelli,Mascherpa 5,Favali 2,Palermo 20, Jasaitis 9,Marini 3,D.Marini,Collovà,Gatti 18.All Domenico Bolignano

Arbitri Giorgio Loccisano di Cosenza e Gianmarco Greco di Catanzaro

Un’ottima risposta del pubblico reggino per l’esordio della Pallacanestro Viola. Nonostante l’assenza di Tyrtyshnik, agli ultimi dettagli del suo tesseramento, Reggio gioca una gara tutta grinta e passione contro una delle squadre maggiormente accreditate per la vittoria del campionato, l’Orlandina Basket dell’ex Domenico Bolignano. Tantissimo equilibrio ha permeato tutto il match.

I locali devono preservare la condizione falli di Thomas Binelli. L’Orlandina perde per infortunio Giulio Mascherpa. Sfida a scacchi. Piccoli mini-break da un lato e dall’altro. L’Orlandina prova a scappare nel punteggio grazie alla maestria di Palermo. Coach Cigarini azzecca la mossa, “rischia” Capitan Binelli e trova risposte super: due canestri da tre ed un assist che fanno esplodere l’impianto reggino. Pallacanestro Viola chiude sul più sei all’intervallo lungo.

Al rientro, però, l’Orlandina parte con un piglio diverso, facendo leva su Gatti, Jasaitis ed ancora Palermo. La carta in più è Vittorio Moltrasio ma si gioca sempre sul filo dei 3-5 punti massimo di gap tra le due squadre. I neroarancio reagiscono con grinta: l’uomo in evidenza è uno scatenato Ilario Simonetti. Senza paura, le due squadre si ritroveranno a giocare un finale dove vincerà chi sbaglia di meno.

Le triple paladine, di Marini e di Gatti per due volte saranno decisive. Reggio Calabria ha mostrato un atteggiamento mai arrendevole recuperando fino in fondo e mollando solo sul finale. Un bel messaggio alla città che ha risposto presente e può diventare ancora più impattante per un campionato tutto da vivere.

