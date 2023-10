Prima vittoria in casa per la nuova Reggina. Il Granillo torna a gioire

Con un gol per tempo la Reggina si sbarazza del fino ad oggi imbattuto Licata. Buona prestazione dei ragazzi di mister Trocini davanti al pubblico di casa che, con un rigore di un positivissimo Nino Barillà e con il primo gol in maglia amaranto di Marras, conquistano i meritati tre punti davanti ad un Granillo che torna nuovamente a gioire. Primo tempo dove la Reggina parte subito forte e sblocca il risultato poco dopo il decimo minuto.

Assist di Coppola per Barillà che prova a scartare un avversario e viene atterrato al momento del tiro. Rigore netto e il capitano amaranto spiazza il portiere avversario sotto una fantastica curva sud. Per il resto del primo tempo poche azioni degne di nota con un Martinez impensierito solo da qualche tentativo ospite da fuori area. Secondo tempo con la Reggina che trova subito il gol del raddoppio. Ottima azione Mungo – Barillà e assist al bacio per Marras che insacca agevolmente e riesce a farsi perdonare l’errore dal dischetto di Portici.

Da segnalare un prodigioso intervento di Martinez su un colpo di testa su calcio d’angolo, le ottime prove di Zucco, Zanchi e un Nino Barillà che, spostato qualche metro più avanti e con una ritrovata condizione fisica, si conferma giocatore di altra categoria.

Tra le note dolenti le molte ripartenze sprecate dai calciatori amaranto e, nonostante la Reggina sia cresciuta nelle geometrie e nella condizione, la sensazione costante che se davvero si vuole cercare di vincere questo campionato appare oltremodo urgente intervenire il prima possibile sul mercato per portare in riva allo stretto un bomber di razza che possa permettere agli amaranto di competere realmente per la prima posizione e cercare di fuggire il prima possibile da una serie D lontana anni luce dalla nostra storia e dal meraviglioso pubblico del Granillo. (foto di repertorio)

RdL