Donna scomparsa ritrovata a Pisa

Una pattuglia della Squadra Volanti è intervenuta alle ore 22.00 del 02.10.2023 in una struttura ricettiva della zona della stazione, dove rintracciava una donna 50enne temporaneamente alloggiata presso la struttura, per la quale era stata presentata denuncia di scomparsa dalla provincia di Massa dove risiede, presente in banca dati a suo carico.

La donna, che appariva a tratti disorientata, veniva accompagnata con ambulanza, allertata dai poliziotti intervenuti, presso il locale pronto soccorso; i poliziotti inoltre avvisavano i familiari che la raggiungevano presso l’ ospedale nel prosieguo della serata.